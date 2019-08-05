Поиск апартаментов в Будве, мой опыт и отзывы

Будва — это большой туристический город, в котором много предложений туристического размещения, рассмотрим особенности местного рынка отпускного жилья, плюсы и минусы апартаментов на этом курорте и особенности их поиска.

Ранее я написал подробный пост про аренду апартаментов в Черногории, вы можете изучить его по ссылке. Сегодня поговорим про особенности аренды жилья в Будве, а в конце поста я расскажу про свой опыт поиска апартаментов «ногами» и покажу что я в итоге выбрал. Вот вам подробный пост про лучшие районы и отели Будвы.

В каком районе Будвы искать жилье







Практически любой район Будвы пригоден для проживания, необходимая инфраструктура (магазины, пекарни, аптеки и т.д.) для комфортного отдыха есть в любом районе этого шумного курорта.

Если вы приехали в Будву исключительно за пляжным отдыхом, то искать жилье лучше в непосредственной близости от моря, хотя не факт что городской пляж вас устроит, скорей всего вы будете посещать пляжи соседних поселков (Бечичи, Яз и т.д.)

Если вы приехали в Черногорию исключительно за экскурсионным отдыхом, то выбирать жильё можно где угодно. Экскурсий в Черногории много, можно хоть весь отпуск по ним ездить, подробнее по ссылке.

Если вы арендовали автомобиль на весь отпуск, то принципиальной разницы для вашей локации нет — Будва маленькая. Я бы даже вам рекомендовал искать жилье подальше от центра, где-нибудь в районах Подкошлюн, Вавилония, Лази или Подмайне.

Для безмашинных туристов более комфортно будет размещение рядом с автовокзалом, район старый и от этого имеет всю необходимую инфраструктуру (супермаркеты, пекарни, аптеки, автовокзал и т.д.), отсутствие строек и высотных зданий. Пляжи, магазины, автовокзал и единственный в Будве рынок от этого района расположены в пешей доступности.

Если вы приехали на отдых с детьми, то не все районы Будвы вам подойдут (слишком далеко от пляжа), а некоторые и вовсе не пригодны для туристов с маленькими детьми (слишком крутые дороги), вам придётся либо ходить в обход, либо носить коляску на руках на многочисленных лестницах. Районы Госпоштина, Лази, Подмайне, Видиковац лучше не рассматривать.

Как искать жилье в Будве







В Будве работают все доступные способы поиска жилья, от стандартных Booking и AirBnb, до поиска через социальные сети или поиска вариантов размещения прямо на месте («ногами»).

Бронирование жилья в Будве через сайты агрегаторы

Бронирование через Booking и им подобные сайты. Тут никаких сложностей возникнуть не может, всё стандартно и понятно. Следует лишь обратить внимание на удаленность бронируемого жилья от моря и прочих важных для вас мест, часто эта информация не корректна (про это я подробно рассказывал в прошлом посте). Обратите внимание на возможность отмены брони, иногда условия отмены брони полезно знать ещё до момента бронирования.

Жилье в Будве через AirBnb

Есть ли смысл искать жилье в Будве на AirBnb? В Черногории, и в Будве в частности, в огромном количестве проживают наши соотечественники, от этого следует быть готовым к следующему исходу событий. Вы арендуете апартаменты через аэрбнб у местного жителя, а оказывается что это очередной «перекупщик» со своей небольшой комиссией. Комиссии иногда бывают достаточно ощутимыми, уточняйте этот момент во время выбора понравившегося варианта.

Поиск апартаментов в Будве через социальные сети

Поиск размещения в Будве через социальные сети (группы ВКонтакте и страницы на фэйсбуке). Как вы уже догадываетесь, во ВКонтакте не так популярен у черногорцев, зато очень популярен у россиян. С фэйсбкуом чуть иначе, но тенденция одна, там тоже много наших соотечественников, которые занимаются пересдачей жилья.

Как правило, большинство объявлений размещают посредники, которые получают свой процент при бронировании, процент может быть разным. Простой пример: 100 — 150 Евро получает посредник за апартаменты в Будве, сами апартаменты стоят 350 Евро в месяц, в итоге для вас месяц проживания будет стоить 150 + 350 Евро в месяц.

Поиск жилья в Будве «ногами»

Самостоятельный поиск жилья в Будве дело достаточно хлопотное и вот почему. Вы наверное подумали, что если вы избавились от посредников, не воспользовались сайтами агрегаторами, то обязательно должны «словить Джек Пот» при самостоятельном поиске жилья, а вот и нет.

Несмотря на обилие вывесок «Cobe, apartmani, Zimmer, Rooms и т.д.» поиск жилья может затянуться. Учитывая «раскидистость» города, ходить по нему можно долго и безрезультатно, особенно если не знать в каких районах лучше искать. Карта Будвы с районами пригодными для поиска жилья, может быть изучена по ссылке.

Если вы приехали в высокий сезон, то свободного жилья достаточно мало, но и вне туристического сезона свободного, жилья не так много, сейчас поясню.

Уже за месяц до туристического сезона (с начала марта), и в высокий сезон, большинство апартаментов забронированы турфирмами и ждут своих туристов. Вне брони остается либо не очень пригодное жилье, либо очень дорогое, вот его вам и будут предлагать в первую очередь. Вне туристического сезона, вся будванская жизнь уходит в «спячку» и большинство апартаментов закрыты, а хозяев не найти и у вас снова ограниченный выбор.

Цены на аренду жилья в Будве

Цены на апартаменты в Будве, как и любые цены в этом курортном черногорском городе, имеют прямую зависимость от сезона. Аренда одной и той же квартиры может различаться в пять раз (в 5 раз!), в зависимости от времени года. Рекомендую прочитать статью про сезоны и погоду в Черногории, вероятно она поможет вам сэкономить на отдыхе и отлично его провести.

Вот ещё одна сезонная особенность при аренде апартаментов в Будве, никто в сезон (или практически никто) не сдает жильё помесячно, все сдают посуточно и тут не важно на какой период вы арендуете. То же самое относится и к ценам на квартиры. Исключением может быть аренда апартаментов или квартир на очень длительный срок, как пример на весь год и более. Но даже при такой длительной аренде имеются не совсем понятные условия.

Проще рассказать на примере. Нашли вы хорошую и недорогую квартиру в Будве и решили арендовать её в низкий сезон на месяц, тогда стоимость может быть 300 Евро в месяц. При аренде на 3 месяца (вне туристического сезона), апартаменты будут вашими за 250 Евро в месяц. В высокий сезон помесячная аренда этой же квартиры обойдется в 1 500 Евро в месяц, при посуточной аренде, от 60 Евро в сутки. Стоимость аренды на длительный срок (1 год) — примерно 400 Евро за месяц аренды.

Думаю что принцип ценообразования на аренду жилья в Будве вам понятен, высокий сезон — очень дорого, низкий сезон — доступно, аренда на год — а нужно ли, аренда на несколько месяцев — самая выгодная и т.д.

Мой опыт поиска и аренды апартаментов в Будве

Ранее я рассказывал про всевозможные транспортные способы попадания в Черногорию, а вот тут можно прочитать как добраться из черногорских аэропортов в Будву и другие приморские курорты.

Из аэропорта Тиват в Будву на общественном транспорте

Кратко расскажу как приехать из аэропорта Тиват в Будву на общественном транспорте и дальнейшие ваши действия в Будве. Более подробно про транспорт из аэропорта Тивата, читайте по ссылке.

Аэропорт в Тивате — это самый удобный способ по воздуху попасть на будванскую ривьеру, от Тивата до Будвы примерно 30 километров или 20 минут поездки на любом виде транспорта.

Если вы решили сэкономить, не заказали такси, не арендовали машину, и не воспользовались прочими «буржуйскими» способами передвижения, то выходите на ядранский путь (он же Медитериан хайвей, он же Средиземноморская магистраль, впрочем от магистрали в ней только название) и ждите общественный автобус.







От здания аэропорта до магистрали не более 100 метров. Когда вы окажетесь на Медитериан хайвей не удивляйтесь что это обычная двухполосная дорога — это и есть главная черногорская магистраль. :)

Вот вам лайфхак по автобусам. Многие рекомендуют из аэропорта идти или ехать в Тиват на автобусную станцию и там садиться в автобус. Так могут рекомендовать те кто никогда по Черногории на автобусах не ездил, либо кто никогда в Черногории не был, либо кто знает про черногорское автобусное сообщение по интернет чтению. Сейчас поясню почему это именно так.

Если вы их аэропорта Тивата едете в Будву, то ждать автобус лучше именно на трассе, прямо у аэропорта. Во-первых, идти с вещами вдоль оживлённой автомагистрали не всегда удобно, а это где-то километр по обочине (тротуары тут не очень). Во-вторых, водители автобусов видя туристов с чемоданами на выезде от аэропорта, всегда делаю остановку (лучше им подавать знаки).

И ещё один бонус при посадке в автобус на трассе у аэропорта — вы не платите сбор за услуги автостанции (примерно 0,5 — 1 Евро). Все подробности про автобусы в Черногории, читайте по ссылке.

Днем на этом направлении автобусов ходит много, я ждал не более пяти минут, а через 30 минут был уже на автовокзале в Будве.

Что делать на автобусной станции в Будве

Если вы едете по Черногории на общественном транспорте, то вы либо «бывалый» путешественник, либо очень экономный и соответственно брони отеля у вас нет, но есть несколько рюкзаков. В этом нет никакой проблемы и вот почему.







Автовокзал Будвы — это именно то место где можно перевести дух и подумать о ваших дальнейших действиях. На автовокзале есть камеры хранения (требуется спросить у работников станции), отделение почты (можно оплатить туристический налог), туристический офис (можно взять бесплатную карту города и получить необходимую информацию), дешевое кафе-самообслуживания (не выходя из зоны посадки высадки автобусов), мини-зоопарк (совершенно бесплатно), мини-маркет (выбор очень бедный), туристическая будка (есть возможность заказать экскурсии) и многое другое.







Сдаю большой рюкзак в камеру хранения (цена 2 Евро за сутки хранения), покупаю бурек с сыром (местная разновидность нашей ватрушки) и иду на поиски жилья.

В каких районах Будвы я искал апартаменты







Апартаменты у моря мне были не нужны, так как купание в мае в Будве — это на любителя, иду по улице Mainski put через самый центр Будвы, в сторону района Лази, именно там я хотел найти жилье.







Перейдя по мосту через реку Grdevica (или её высохшее русло, которое местные используют как парковку для авто), вы попадаете из района Maini в район Вавилония. Уже тут можно искать и применяться к апартаментам, но мне этот район кажется слишком шумным и туристическим.







Перехожу шумную будванскую улицу имени «20 ноября» и погружаюсь в дремотный район Подкошлюн, который узкими улочкачками лезет в холм, он ведет меня в заветный и очень тихий район Лази.

Никаких секретных особенностей в поиске апартаментов я не применял, моя стратегия поиска проста и достаточно эффективна. Вижу объявление Cobe, Apartmani, захожу, общаюсь с владельцами апартаментов, предлагаю свою цену, если предложение стоящее, то обязательно беру визитку. Таким образом посетил более 10 апартаментов, взял три визитки. Но это именно те, которые мне понравились, а вообще предложений в этом районе очень много.







В моем кармане оказалось три визитки:

Апартаменты в Budva City — маленький, уютный, светлый и очень чистый отельчик с приятными владельцами, единственный минус он расположен на шумном перекрестке улицы «20 ноября»; Апартаменты в Saki Hostel — отличное расположение, на тихой улице «4 Proleterska» в районе Лази, огромные комнаты со всем необходимым, из минусов — цена; Апартаменты в Nikolasjelena Apartmanske Sobe — отличное расположение в районе Подкошлюн, большой выбор апартаментов, приятные владельцы, уютный внутренний дворик и спокойная обстановка.

Что следует ожидать от самостоятельного поиска жилья в Будве

Стоимость аренды. Стоимость аренды при самостоятельном поиске не обязательно будет ниже чем через посредников. Черногорцы не особо желают торговаться и предоставлять всяческие бонусы при длительной аренде жилья.

В Saki Hostel был забавный случай. Владелец отеля при мне разговаривает со своей женой, обсуждая цену за которую меня разместить, разговор был примерно следующим (говорят на сербском, но понять его легко).

Владелец: За сколько мы размещаем туристов, которые пришли через агентство?

Его жена: От 10 Евро в сутки (это в низкий сезон).

Владелец: За сколько поселим этого русского?

Его жена: Ну я не знаю.

Владелец: Давай за 15 Евро в сутки?

Его жена: Ты чего? Он же сам пришел, а не через агентство.

Владелец: А за сколько тогда его селить?

Его жена: Я не знаю.

Владелец: И я тоже не знаю.

Его жена: Давай у него спросим, за сколько он готов у нас жить.

Владелец: Хорошая мысль.

Я предложил 200 Евро в месяц и все были рады.

Черногорское гостеприимство. Про отношение черногорцев к русским, можете почитать по ссылке. Если вы самостоятельно ищите жилье в низкий сезон, то к вашей персоне будет более пристальное внимание — это хорошо и плохо.

В каждом втором доме, вероятно ещё зависит от времени суток, мне прямо с порога предлагали ракии (местная водка), сока, кофе, чаю и т.д. Когда отказываешься, черногорцы обижаются. С одной стороны — это хорошая традиция, за столом можно выторговать небольшую скидку, дополнительный сервис (бесплатные завтраки/обеды, льготную аренду машины и т.д.). Но если при осмотре каждых апартаментов прикладываться к рюмке, то поиск жилья превратиться в пьянку и ничего хорошего вы не найдете, да и времени подобные застолья отнимают.

Скидка на длительную аренду. Если искать апартаменты в Будве самостоятельно, то владельцы более сговорчивы и можно выторговать небольшую скидку.

Забавный случай со скидкой случился в Saki Hostel. Говорю про скидку за длительную аренду, апеллируя к практически пустому отелю. Владелец видит что я не готов платить 40 Евро за сутки проживания, показывает мне ещё одну квартиру в своём отеле.

Далее, прямая речь: «Эти апартаменты будут стоить 20 Евро».

Смотрю и удивляюсь, внутри нет сан. узла, вернее он есть, но в процессе строительства.

Задаю вопрос «А как этим пользоваться?».

Получаю ответ «Так за 20 Евро, нужно немного потерпеть, мы скоро достроим».

После поиска апартаментов в Будве, иду обедать в прибрежный ресторан, а после обеда направляюсь в Бечичи. Раньше в Бечичи можно было найти хорошие апартаменты по сносной цене, но ничто не стоит на месте и цены на аренду жилья в этом туристическом поселке выросли и практически сровнялись с будванскими, а в некоторых сегментах стали даже выше.

Если бы мне был важен пляжный отдых, то вероятно в Бечичи я бы нашел что искал, во всем остальном посёлок достаточно скучный и очень туристический. В итоге, мной было посмотрено не более 3х апартаментов в Бичичи.

Я уже собирался вернуться к ранее выбранным вариантам в Будву, но разговорился в экскурсионном агентстве с нашими соотечественниками. Ребята долгое время проживают в Черногории и имеют свой интерес при аренде жилья, совместно с ними прокатились по нескольким адресам рядом со Старой Будвой, но ни одно из предложенных мест мне не приглянулось.

Посредники при поиске апартаментов в Будве

Время пролетало очень быстро и вот уже вечер, сижу в кафе Старого города и пью кофе. За чашкой крепкого черногорского кофе принимаю решение остановиться в Nikolasjelena Apartmanske Sobe. Иду за оставленным в камере хранения рюкзаком на автовокзал. И прямо у автовокзала, принимаю ещё одно предложения от посредника, который уверяет что его вариант самый лучший. Тут я совсем не поверил в сказанные слова, а зря.

Редко когда посредники (хелперы) могут предложить адекватный вариант жилья за приемлемые деньги, на этот раз решил проверить, хорошо что идти от автовокзала до апартаментов всего 200 метров.

На удивление посредник не обманул, апартаменты Vila Wumarc находилась в 5 минутах ходьбы от автостанции и полостью соответствовали заявленной стоимости и моим ожиданиям. Такое бывает редко, когда желания всех сходятся и все довольны. Остаюсь в Будве именно в этих апартаментах.

Как выглядят мои апартаменты на вилле wumarc







Теперь посмотрим на апартаменты wumarc, именно они стали на месяц — моим черногорским домом. Что особо впечатляет, так это вид с балкона. За такую стоимость про вид из окна можно забыть, но в этом случае мне повезло. Моря не видно, но на закате приятно посидеть с чашкой зеленого чая и любоваться как солнце разукрашивает вершины гор охрой.







В комнате две кровати с белоснежным бельем и возможностью его замены раз в два дня, то же самое и про полотенца. Кондиционер работает как зверь, но в начале мая его лучше использовать на обогрев. Прикроватные тумбочки, а за ними розетки для зарядки мобильника/ноутбука.







Мини-кухня, которая реально помогает и делает из стандартного отельного номера, некое подобие дома с возможностью сварить кофе, пожарить яичницу или сварить купленных на пирсе креветок. В шкафах над и под мойкой есть всякая посуда, вилки, ложки, турка для кофе и прочие сковородки. В моих апартаментах была электроплитка и электрочайник.

В комнате так же имеется холодильник — очень полезная штука, шкаф-пенал (у меня он пустовал), комод с зеркалом (был использован в качестве письменного столика).







Душевая комната простая, но чистая и функциональная, горячая и холодная вода была всегда. Есть даже рабочие розетки, к которым я подключал свой туристический ирригатор. Многие в интернете, ругают душевые в этом отеле, именно за отсутствие полноценной душевой кабинки, но меня всё устраивало. Минимальный набор туалетных принадлежностей (мыло, шампунь) присутствует и регулярно пополняется.

Все подробности про цены на апартаменты wumarc, варианты размещения и т.д., смотрите по ссылке.

Удачного вам поиска жилья в Будве.