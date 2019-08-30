Автобусы в Черногории, расписание, цены, отзывы

Содержание поста
- Это следует сделать перед поездкой в Черногорию
- Автовокзалы в Черногории
- Какие автобусы есть в Черногории (международные, междугородние, региональные, городские)
- Автобусное расписание на автовокзалах Черногории и в сети Интернет
- Где покупать билеты на черногорские автобусы
- Как пройти на автовокзале к автобусам
- Как сэкономить на оплате проезда в черногорских автобусах
- Оплата багажа при поездках на черногорских автобусах
- Цена проезда на автобусах в Черногории
- Карта маршрутов междугородных автобусов в Черногории
- Будва автобусы, маршруты, цены, расписание
- Автовокзал в Будве на карте
- Расписание рейсовых автобусов из Будвы
- Основные автобусные маршруты из Будвы
- Котор автобусы, маршруты, цены, расписание
- Автобусная станция на карте Котора
- Расписание рейсовых автобусов из Котора
- Основные автобусные маршруты из Котора
- Автобус из Будвы в Герцег Нови (особенность)
- Автобусная станция в Герцег Нови
- Автобусная станция на карте Герцег Нови
Из статьи вы узнаете, как работают автобусы в Черногории (цены, расписание, как сэкономить). Будет много ссылок на другие автобусные посты, они могут быть так же полезны и важны.
Поговорим про самые востребованные автобусные маршруты (из Будвы в Котор, в Тиват, в Свети Стефан, в Подгорицу и т.д.).
Вы так же узнаете, где в Будве искать автовокзал, и как им пользоваться.
Важно! Следует сразу оговориться, что Черногория автомобильная страна, т.е. удобней всего её изучать на авто. Цены на аренду транспорта доступны, дороги отличные, виды обалденные, так почему не доставить себе такое удовольствие.
Я обычно арендую машину вот тут, по ссылке актуальные цены. Мои советы и рекомендации по аренде, ищите по этой ссылке. И вот вам подробные маршруты по Черногории, часть из которых (но только часть) можно проехать на автобусах и прочем общественном транспорте.
Если арендовать машину нет возможности, то внимательно изучите данный пост, а так же в комментах задавайте любые вопросы.
Я часто пользуюсь автобусами, а вы на отдыхе какой транспорт предпочитаете?
К счастью, в Черногории развит междугородний транспорт (на автобусе можно добраться из любого черногорского аэропорта на курорты), размеры страны таковы, что позволяют проехать всю страну за один день (даже на автобусах).
Но к сожалению, привычный для большинства россиян городской транспорт в черногорских туристических городах — полностью отсутствует. Благо расстояния на курортах не большие, так что можно ходить пешком или брать такси.
Это следует сделать перед поездкой в Черногорию
Краткий чек-лист перед поездкой в Черногорию, это минимальные требования для вашего комфортного отпуска.
1) Уточните порядок туристической регистрации. Я обычно регистрируюсь в одном городе на весь срок пребывания.
2) Обязательно оформите страховой полис. Полис стоит дёшево, но оградит вас от возможных проблем. Вот тут подробная статья про черногорские риски при страховании.
3) Вот тут забронируйте отель. Вот вам подробный пост с общими рекомендациями и советами про черногорские отели.
В блоге есть подробные посты про выбор района для проживания:
- в Будве — все районы самого популярного курорта;
- в Бечичи и Рафаиловичах — жильё на побережье и в горах;
- в Подгорице — для тех, кто любит шоппинг;
- в Петроваце — апартаменты и отели на пляжах;
- в Сутоморе — спокойное жильё, практически по-деревенски;
- в Ульцине — колоритно и дешево;
- в Тивате — удобное жильё рядом с аэропортом;
- в Баре — очень недорогие квартиры на длительный срок и для межсезонного отдыха;
- в Которе — апартаменты и отели в городе-памятнике ЮНЕСКО;
- в Герцег Нови — апартаменты в самом зелёном черногорском городе.
4) Вот тут закажите несколько экскурсий. В блоге есть подробные посты про черногорские экскурсии, обязательно их изучите. Большую часть из указанных мест, можно осмотреть с помощью общественного автобуса.
Организационные вопросы, цены, особенности проведения:
- Особенности местных экскурсий — общий и очень подробный пост;
- 7 лучших экскурсий — самые ТОПовые и лучшие (на мой взгляд);
- Все достопримечательности Черногории на экскурсионном автобусе — обзор достопримечательностей и их доступность для туриста.
Природные красоты и экскурсионные туры:
- Каньоны и Жабляк(ХИТ) — подробный обзор экскурсии;
- Боко Которская бухта(ХИТ) — подробный обзор самой популярной экскурсии;
- Сердце Черногории(ХИТ) — обзор экскурсии в Ловчен, Цетинье и мавзолей Негоша;
- Из Черногории в Боснию и Герцеговину — обзор однодневной поездки в соседнюю страну;
- Из Черногории в Албанию — обзор однодневной поездки в некогда самую закрытую страну мира.
Пешеходные и познавательные:
- Старая Будва — мой авторский тур по Старому городу (доступно и совершенно бесплатно);
- Из Будвы на остров Свети Стефан — все подробности пешеходной прогулки вдоль моря;
- Крепость Могрен — пешком из Будвы в заброшенную крепость;
- Монастыри на горе Челобрдо — мой авторский тур и красивейшие панорамы будванской ривьеры;
- Вокруг Боко Которской бухты на велосипеде — первая и вторая части черногорского бестселлера;
- Пешком по Перасту — мой авторский тур (доступно и бесплатно);
- Пешком по Котору — моя прогулка по Средневековому Котору;
- Пешком по Герцег Нови — прогулка по самому зелёному городу страны;
- Старый Бар — погружение в древность;
- Курортный город Бар — прогуляемся по улицам современного курорта;
- Порто Монтенегро — эксклюзивный лакшери курорт в Тивате;
- Пешком по Тивату — туристические и не очень закоулки Тивата;
- Из Ульцина на Велику пляжу — пешком по ульциновским пляжам;
- Прогулка по Старому Ульциню — очень колоритные руины с богатой историей;
- Пешком по Петровацу — как обойти популярный курорт за 1 час;
- Столица Черногории — пешком по Подгорице.
Морские прогулки:
- Остров Святого Николая — актуально для отдыхающих в Будве;
- Морская прогулка из Будвы — на кораблике по будванской ривьере;
- Остров Богоматери на рифе — уникальное в красивейшее место.
На общественном транспорте или арендованном авто:
- Крепость Космач — совсем рядом с Будвой, но совершенно безлюдное;
- Монастырь Острог — подробный пост про самостоятельную поездку;
- Остров Цветов — спокойная прогулка из Тивата (лучше всего на авто).
5) Вот тут скачайте карту для смартфона. В последнее время, я пользуюсь бесплатными от MapsMe (работают без интернета).
6) Наметьте будущий маршрут ваших приключений. По указанной ссылке подробный план на две недели. Как правило, во время отпуска вы будете корректировать свой маршрут на ходу. Вот вам пост с бумажными картами основных черногорских курортов.
7) Узнайте цены в магазинах. В этом посте можно узнать цены в местных супермаркетах и примерно прикинуть свой бюджет.
Автовокзалы в Черногории
Практически в любом городе есть автовокзал, если город большой или туристический, то автостанция выглядит солидно, если городок маленький и нетуристический, то здания автовокзала может и вовсе не быть.
Черногорские автовокзалы берут за свои услуги от 0,5 Евро до 1 Евро, сумма включена в стоимость билета, но понять что за услуги предоставляет автовокзал достаточно сложно, так как даже туалет на автовокзалах платный.
Я считаю, что в данном случае посещение туалета должно быть бесплатным. Вы тоже считаете, что если уж черногорцы берут плату за вход на автовокзал, то и использование туалета должно быть бесплатным?
В Херцег Нови, Которе, Тивате, Будве, Баре, Петроваце и прочих туристических курортах вход на перрон преграждают турникеты (просто так к автобусу не подойти), залы ожидания выглядят ухоженно и оборудованы электронным табло-расписанием. Во время туристического сезона автовокзалы в крупных городах могут работать круглосуточно, что очень удобно.
В Герцег-Нови и Сутоморе автобусы прибывают на обыкновенные автобусные остановки, никаких турникетов тут нет. В Цетинье всё ещё намного проще, тут автовокзал — это всего лишь место обозначающее прибытие и отъезд автобусов.
Как правило, автобусные вокзалы расположены в пешей доступности от центра города, а в некоторых городах и вовсе в исторической части, как пример Котор, в нем автостанция стоит практически у стен Старого города. Исключением является автобусная станция в Ульцине, она расположена очень далеко от туристической зоны курорта.
Какие автобусы есть в Черногории (международные, междугородние, региональные, городские)
Автобусное сообщение в Черногории развито хорошо, автобусные маршруты проложены очень удобно и пользоваться ими комфортно. Можно научиться «подстраиваться» под автобусное расписание и объехать всю страну на этом виде транспорта. Но как бы не были удобны автобусы, арендованная машина всё равно выгодней (особенно если вы путешествуете большой семьей) и комфортней.
Я регулярно опаздывал, и автобусы уходили без меня. Вам было удобно подстраиваться под расписание местных автобусов?
Международные автобусы отправляются из крупных городов (Подгорица, Будва, Никшич и т.д.) и следуют в соседние страны (Хорватия, Босния, Албания и т.д.) их расписание узнавайте на автовокзале, билеты лучше покупать там же (так будет надежней).
Междугородние автобусы курсируют между черногорскими городами, на них можно объехать всю страну, но я бы не сказал что это дешево. Простой пример: цена билета (в одну сторону из Будвы в Подгорицу (в Герцег Нови, в Улцинь) примерно 7 Евро). Междугородние автобусы ходят часто, они комфортабельные, ездить в них приятно.
Региональные черногорские автобусы — это пожалуй самые важные и удобные для туриста автобусы. Возможно у данного вида автобусного сообщения есть более красивое название, но я их называю региональными автобусами и вот почему. В некоторых регионах Черногории (вокруг Боко Которской Бухты, на Будванской ривьере и т.д.) курсируют очень удобные автобусы, их удобство не в комфорте салона, а в маршрутах. Это не междугородние и не городские автобусы, а именно региональные, так как радиус их следования больше чем у городских, но меньше чем у междугородних.
К примеру: всю Боко Которскую бухту можно объехать на автобусах Блю лайн (Blue Line), а по Будванской ривьере (пляжи Плоче, Яз, Святой Стефан, Петровац) катаются автобусы Медитериан Экспресс (Mediterian Express). Расписание у этих автобусов очень гибкое (по Будванской ривьере они ходят раз в 15 минут), а стоимость проезда от 1 Евро. Ищите расписание автобусов Медитериан Экспресс (Mediterian Express) на автобусных остановках.
Городские автобусы в Черногории есть, но встречаются они лишь в крупных городах (как пример Подгорица). Городские автобусы в Подгорице, ничем не отличаются от всем привычных автобусов в России, есть номер маршрута, есть точный маршрут, есть оплата проезда при входе, есть обозначенные остановки и т.д.
Автобусное расписание на автовокзалах Черногории и в сети Интернет
Практически на всех черногорских автовокзалах есть автобусное расписание. На «продвинутых» станциях висят электронные табло с расписанием, на более простых станциях вы увидите информационное табло с распечатанным расписанием. Если в населенном пункте нет здания автовокзала, то узнать расписание можно у местных жителей.
В Интернете есть вот этот сайт с расписанием черногорских автобусов, там же можно купить билет на автобус. Именно информация с этого сайта транслируется на электронные табло черногорских автовокзалов.
Важно знать про автобусное расписание в Черногории
- Расписание на автовокзале всегда точнее чем в интернете (иногда рейсы отменяют);
- В выходные дни автобусных рейсов намного меньше чем на неделе;
- Не все рейсы указанные в расписании есть, желательно уточнить в кассе автовокзала.
Где покупать билеты на черногорские автобусы
Покупать билеты на местные (городские, региональные, междугородние) автобусы продают в кассе автовокзала, но выгоднее оплачивать проезд прямо в салоне автобуса. При покупке билета в кассе автовокзала вы платите сбор автостанции (примерно 1 Евро).
Этот вид автобусов делает остановки по требованию и может подобрать вас хоть прямо за воротами автостанции. Ждать автобус прямо за воротами автостанции не приветствуется, но так вы можете сэкономить 1 Евро. Если вы едете по уже знакомому маршруту, то можно «поймать» автобус по маршруту его следования.
Если ездить много, то экономия ощутима. Вы пользовались этой хитростью? Экономили еврики?
Покупать билеты на международные автобусы (Босния, Хорватия, Албания и т.д.) лучше заранее и на автовокзале, что бы быть уверенным в наличии места. Этот вид автобусов может не останавливаться по требования (не подбирает голосующих).
Есть возможность купить билет на черногорские автобусы через интернет, сервис работает не на всех маршрутах. Это очень удобно, так как для вас резервируют место в салоне и не придется ехать стоя. Кто ездил по Черногории на автобусах видел, что в салоне автобуса на креслах иногда лежат таблички и ждут своих пассажиров.
Зачем покупать билет на автобус в кассе автовокзала
Если в вашем городе есть большой автовокзал с турникетами, то вам придется покупать билет в кассе, другого варианта нет (впрочем есть одна хитрость, про неё читайте далее). Если город маленький или вы садитесь в автобус вне автовокзала (автобус можно застопить где угодно, про это я уже говорил выше), то можно оплатить проезд прямо в автобусе.
Очень часто, при оплате проезда прямо в автобусе, цена билета отличается от цены в кассе на автовокзале, я думаю вы догадываетесь в какую сторону. При оплате через кассу автовокзала, вы платите ещё и процент за работу кассы, примерно 1 Евро за каждый билет. Автовокзал указывает в билете сумму сбора отдельной строкой. Только вот непонятно за что взимается этот сбор, если даже туалеты на черногорских автовокзалах — это платная услуга. Вокзальный сбор больше похож на комбинации Остапа Бендера.
Тем не менее, автовокзалами пользоваться удобно
Вот несколько причин по которым садиться в автобус на автовокзале выгодно:
- намного больше шансов занять удобное место, при посадке в автобус на автостанции;
- вы точно сядете в автобус, в отличие от остановок расположенных вне автовокзала, которые автобус может проехать без остановок;
- вы сядете именно в тот автобус, который вам нужен.
Почему билет на автобус нужно покупать перед отправлением, а не заранее
Билеты на черногорские автобусы лучше покупать только в «одну сторону» и только прямо перед отправлением. Автобусных компаний много, большинство из них принадлежат разным владельцам. Никто не повезет вас если вы купили билет на проезд у другого перевозчика, а он не приехал (или вы опоздали).
Что значит «Это не ваш автобус», когда он идет по тому же маршруту что и в моем билете? Как правило, расписание и маршруты у всех одинаковые, но пассажироперевозки выполняют разные автобусные компании – Gardaševič Nikšič, Ozlem Podgorica, Zejdin, AP Zaton, и т.д. Если вы оплатили билет «туда-обратно» у одной автокомпании, но «обратно» пожелали ехать на другой (не дождались нужного автобуса, перепутали автобус и т.д.), то проезд придется оплатить заново.
Как пройти на автовокзале к автобусам
После покупки билета, вас пропустят на перрон. На самых продвинутых станциях (видел такое в Подгорице), всё автоматизировано, подносите билет со штрих кодом и проходите. Но в других местах, никакой автоматизации нет, показываете билет работнику станции и он пропускает вас на перрон.
Если автостанции с турникетами нет, то ожидайте автобус прямо на трассе или автобусной остановке
Как найти свой автобус на автовокзале
Под лобовым стеклом или прямо на автобусе можно увидеть табличку с названием компании перевозчика (смотрите фотографию). С расшифровкой названий на бортах автобусов может быть небольшая путаница. К примеру, на автобусах можно видеть вот такую надпись Gardaševič Nikšič, из неё можно понять что автобус идет из Gardaševič в Nikšič. На самом деле это просто слоган компании перевозчика из города Никшич, а Gardaševič это вообще фамилия.
На вашем билете так же есть указание перевозчика (смотрите фотографию), вам следует лишь сравнить информацию об перевозчике (в билете ищите надпись Prevoznik) из билета с информацией на лобовом стекле автобуса. Перед посадкой в автобус у вас ещё раз проверят билет и если автобус не ваш, то деликатно намекнут что бы вы дождались своего.
Черногорские автобусы могут совершать остановки по требованию
Автобусы в Черногории могут делать остановки где угодно (прям как наши маршрутки), так что не удивляйтесь, когда большой автобус остановится по вашему первому требованию. Выйти из автобуса тоже можно где угодно, не обязательно ехать до обозначенной остановки, а потом пол километра возвращаться. К примеру, большой рейсовый автобус идущий по маршруту из Будвы в Тиват можно остановить на трассе в районе туристических пляжей Яз или Радановичей.
Как сэкономить на оплате проезда в черногорских автобусах
Про оплату прямо в автобусе и как это сделать, я писал чуть выше, а тут описан более простой способ, который может дать вам небольшую экономию.
Ловите лайфхак про то как можно законно сэкономить при оплате поездок на черногорских автобусах. Если на автовокзале есть турникеты, а ехать вам далеко, то в кассе можно купить так называемую перронную карту (её цена — один Евро, на автовокзале в Подгорице, можно бросить в турникет 1 Евро и он вас пропустит).
По ней вы можете только войти на перрон, но не можете ехать на автобусе, перронная карта — это не билет на автобус. Вошли по этой карте на перрон, а далее садитесь в нужный автобус и оплачиваете проезд водителю. При длительных поездках можно сэкономить пару Евро.
Оплата багажа при поездках на черногорских автобусах
Это важно знать и всегда быть готовым к требованию оплатить багаж, но не факт что с вас потребуют платы, всё зависит от перевозчика. Провоз багажа — это платная услуга, 1 Евро за одно место. Имейте мелкие деньги.
С оплатой багажа и его провозом в черногорских автобусах, всё мутно и непонятно. Некоторые перевозчики позволяют проносить в салон достаточно крупные чемоданы, другие же требуют помещать в багажные отсеки даже рюкзаки, которые я проносил на борт самолета как ручную кладь.
Видел достаточно неприятную ситуацию с иностранным туристом и его багажом. Турист едет в аэропорт Тиват из Будвы со всеми своими вещами, его просят оплатить багаж. Турист ничего не понимает, но готов оплатить картой (у него не было налички, была только банковская карта) и идет в сторону кассы, на что получает ответ «Платить тут и только наличными». Пассажир начинает «закипать». Я протягиваю бедолаге монетку в 1 Евро, но мужик отказывается и идет искать правду в кассе. Автобус заканчивает посадку и уезжает без туриста спешащего в аэропорт.
Вы тоже считаете, что подобное поведение водителя в данной ситуации - это чистой воды жлобство?
Цена проезда на автобусах в Черногории
Маршруты автобусов в Черногории могут быть разными, хотя и едут в один и тот же пункт назначения. Следует иметь в виду, рейсы могут быть прямыми, или с заездами в разные города, от этого будет зависеть длительность и цена поездки.
Цена билета так же зависит от сезона (высокий/низкий), маршрута (идущий через туристические города или через обычные), от владельца автобусной компании и т.д. Цены на проезд довольно часто меняются, так что указать точную стоимость достаточно сложно.
Иногда проще и выгоднее купить автобусную экскурсию, чем ехать на черногорском общественном транспорте. Как пример, поездка на общественном транспорте из Будвы в Жабляк и обратно, обойдется в 31 Евро. А увлекательная экскурсия «Каньоны Черногории», которая длиться целый день, стоит всего 40 Евро.
Я считаю, что для Европы, такие цены на общественный транспорт нормальные, но для Черногории они немного завышены. Вы разделяете моё мнение?
Точные цены на черногорские экскурсии и расписание, смотрите по ссылке. Все подробности про черногорские экскурсии в Будве, на какие экскурсии стоит ехать группой, а какие лучше организовать самостоятельно, читайте по ссылке.
Подсчитать примерную цену поездки можно так:
- на коротких рейсах (до 1 часа) — от 3 Евро за час поездки;
- на длительных рейсах (от 1 часа) — от 2 Евро за час поездки.
Что следует знать туристу про автобусы в Черногории:
- цена билета зависит от длительности поездки;
- автобусы могут останавливаться по требованию;
- платить водителю выгодней чем покупать билеты в кассе;
- в Черногории на автобусах можно объехать практически все достопримечательности страны.
Карта маршрутов междугородных автобусов в Черногории
К самым оживленным городам Черногории (в которых есть автовокзалы), можно смело отнести Будву и Котор. В столице страны (в Подгорице), тоже есть автовокзал, Подгорица не является туристическим городом, но может быть использована туристами как транспортный узел. Какие самые удобные города для самостоятельно путешествующих по Черногории, читайте в отзывах.
На автобусе, вы можете не спеша осмотреть как самые посещаемые достопримечательности (обязательные для посещения), как и менее посещаемые достопримечательности этой небольшой балканской страны.
Основные туристические маршруты в Черногории пролегают вдоль моря или недалеко от него, исключением могут быть лишь зимние курорты и монастырь Острог.
Приведу часть карты Черногории (побережье Адриатики), на которой можно видеть самые туристические автобусные маршруты. Подробную карту Черногории (города, достопримечательности, пляжи), ищите по ссылке.
Будва автобусы, маршруты, цены, расписание
Из Будвы можно попасть в любой уголок Черногории, а при особой настойчивости и в соседние страны (Албанию, Сербию, Хорватию, Боснию и Герцеговину, Македонию). Все поездки можно осуществить на обычных междугородних автобусах, никаких трудностей в этом нет.
Так как Будва расположена в центре страны, то можно совершать популярные заграничные поездки, например в Албанию, тем более для россиян албанская виза не нужна. Но самый популярный маршрут с этой автобусной станции, это из Будвы в Котор.
Про другие виды будванского общественного транспорта, читайте по ссылке.
Все цены на проезд являются «плавающими», они зависят от разных факторов (кто владелец автобусной компании, от сезона и т.д.)
Автовокзал в Будве на карте
Будванская автобусная станция, расположена на одной улице с полицейским департаментом и главным госпиталем города. Вход осуществляется с улицы Popa Jola Zeca (смотрите на карте). Ещё один ориентир — это крупный торговый центр, он расположен на противоположной стороне от входа на автостанцию.
Расписание рейсовых автобусов из Будвы
Автобусных маршрутов из Будвы множество, расписание большинства из них меняется очень часто, иногда самое точное расписание можно получить только на автовокзале. В Интернете есть сайт, который позволяет уточнить маршрут и расписание самых популярных маршрутов busticket4.me Вот ссылка на точное расписание автобусов из Будвы (такое же как на табло автовокзала Будвы).
По туристически важным маршрутам автобусы отправляются каждые 15 минут, но есть маршруты, по которым в день не более 2 рейсов (из Будвы в Жабляк).
Основные автобусные маршруты из Будвы
В этой части поста опишу самые популярные автобусные маршруты из Будвы. Следует понимать, что маршрутов достаточно много, многие из которых для туриста бесполезны, про такие писать не буду.
Автобусы из Будвы в Котор
Из Будвы в Котор можно доехать за 30 минут, стоимость поездки от 3 Евро, автобусы ходят каждые 15 минут. В Которе можно задержаться на целый день, тут есть на что посмотреть. Пожалуй Будва — Котор — это самый популярный автобусный маршрут у туристов.
Автобусы из Будвы в Тиват
Из Будвы в Тиват можно доехать за 25 минут, стоимость поездки от 2 Евро, автобусы ходят каждые 15 минут. Тиват для большинства туристов известен из-за расположенного в окрестностях города аэропорта Тиват. Город выглядит ухоженным и очень симпатичным, тут же расположена живописная марина для частных яхт.
Автобусы из Будвы в Герцег-Нови
Из Будвы в Герцег-Нови можно доехать за полтора часа, стоимость поездки от 6 Евро, автобусы ходят каждые 20 минут. В Герцег-Нови следует смело ехать на целый день, этот город на морском побережье вас впечатлит. Герцег-Нови не очень популярен как пляжный курорт, но очень красив архитектурно и зелен.
Автобусы из Будвы в Жабляк
Из Будвы в Жабляк можно доехать за пять часов (примерно 200 км. от Будвы), стоимость поездки следует уточнять на автобусной станции, в туристический сезон автобусы ходят пару раз в день. В Жабляк едут чтобы посмотреть национальный природный парк Дурмитор (летом) или покататься на горных лыжах (зимой).
Автобусы из Будвы в Бар
Из Будвы в Бар можно доехать за полтора часа, стоимость поездки от 5 Евро, автобусы ходят каждые 30 минут. Туристы в Бар ездят в основном для шоппинга, город больше похож на деловой центр страны чем на курорт.
Автобусы из Будвы в Подгорицу
Из Будвы в Подгорицу можно доехать за полтора часа, стоимость поездки от 6 Евро, автобусы ходят каждые 20 минут. Ехать в столицу Черногории обычному туристу нет никакой надобности, тут нет ни моря, ни пляжей и от этого цены в городе намного ниже чем на побережье.
Автобусы из Будвы в Цетинье
Из Будвы в Цетинье можно доехать за 40 минут, стоимость поездки от 3 Евро, автобусы ходят каждые 30 минут. Город Цетинье когда-то был столицей, тут много интересных достопримечательностей, одной из которых является Цетинский монастырь.
Автобусы из Будвы в Бечичи, Рафаиловичи или Петровац
Все указанные поселки расположены в непосредственной близости от Будвы, некоторые туристы вообще обходятся без транспорта и ходят туда пешком. На автобусе можно доехать за 10 минут, цена поездки от 1 Евро.
Котор автобусы, маршруты, цены, расписание
По своей туристической привлекательности, курорт Котор стоит на втором месте после Будвы, но по своей транспортной доступности не уступает ни Будве, ни другому курорту на побережье.
Рядом с городом есть международный аэропорт Тиват, а в самом городе имеется автобусная станция, с которой можно уехать в любой уголок Черногории. Про которское автобусное сообщение, читайте по ссылке.
Автобусная станция на карте Котора
Автобусная станция расположена в 500 метрах от Старого Котора, практически под крепостными стенами (смотрите на карте). Так же на карте указаны самые популярные маршруты общественного транспорта, позволяющие самостоятельно осмотреть Боко Которскую бухту.
Расписание рейсовых автобусов из Котора
Расписание междугородних автобусов с автовокзала Котора лучше смотреть либо на самом вокзале, либо в Интернете. Вот сайт на котором есть маршруты и расписание на самые популярные направления: busticket4.me
Основные автобусные маршруты из Котора
В этой части поста очень кратко опишу самые популярные автобусные маршруты из Котора, все описания для чего нужно ехать в тот или иной город читайте выше. Следует понимать, Котор находится в глубине Которской бухты (чем-то напоминает норвежский фьорд), настоящего моря тут нет, так что следует прокатиться по побережью и по сравнивать разные пляжи.
Автобусы из Котора в Будву
Из Котора в Будву можно доехать за 30 минут, стоимость поездки от 3 Евро, автобусы ходят каждые 15 минут. В плане пляжного курорта, Будва считается главным курортом Черногории. Будва похожа на Котор и в ней есть настоящее море, во всём остальном очень похожие городки.
Автобусы из Котора в Тиват
Из Котора в Тиват можно доехать за 20 минут, стоимость поездки от 2 Евро, автобусы ходят каждые 20 минут.
Автобусы из Котора в Герцег-Нови
Из Котора в Герцег-Нови можно доехать за час, стоимость поездки от 4 Евро, автобусы ходят каждые 30 минут.
Автобусы из Котора в Жабляк
Из Котора в Жабляк можно доехать за четыре часа (примерно 160 км. от Котора), стоимость поездки следует уточнять на автобусной станции, в туристический сезон автобусы ходят пару раз в день.
Автобусы из Котора в Бар
Из Котора в Бар можно доехать за 2 часа, стоимость поездки от 8 Евро, автобусы ходят каждые 30 минут. Есть альтернативный вариант, можно ехать с пересадкой в Будве, иногда это быстрее и дешевле.
Автобусы из Котора в Подгорицу
Из Котора в Подгорицу можно доехать за два часа, стоимость поездки от 8 Евро, автобусы ходят каждые 30 минут.
Автобусы из Котора в Цетинье
Из Котора в Цетинье можно доехать за полтора часа, стоимость поездки от 7 Евро, автобусы ходят каждые 40 минут.
Автобус из Будвы в Герцег Нови (особенность)
С автостанции в Будве можно с легкостью, на обычном общественном автобусе, доехать до курорта Герцег Нови. Но у этого маршрута есть одна особенность, про которую не знает большинство туристов. По указанному направлению есть два маршрута: короткий и длинный.
В Герцег Нови через паромную переправу Лепетани-Каменари (короткий маршрут)
На автобусе от автостанции Будва можно доехать до Герцег Нови за 60-80 минут. Путь будет следующим: Будва — Тиват — паромная переправа Лепетани-Каменари — Герцег Нови. Таким образом автобус не едет вдоль залива, а срезает путь и вы очень быстро прибываете в пункт назначения. Подробности этого маршрута видны на карте Боко Которской бухты.
Есть у этого маршрута одна неприятность, автобусы ходят достаточно редко, особенно в дневное время, более регулярное движение между 9.00 и 10.00 утра и между 18.00 и 22.00 вечера.
В Герцег Нови вокруг Боко Которской бухты (длинный маршрут)
Если у вас имеется пару часов свободного времени, то можно ехать из Будвы в Герцег Нови по очень живописному и долгому пути, вдоль всех красот Боко Которской бухты. Длительность поездки может быть более 2 часов, но какие красивые виды из окна обычного автобуса. Подробности этого маршрута видны на карте Боко Которской бухты.
Путь может быть следующим: Будва — Тиват — Котор — Доброта — Пераст — Рисан — Герцег Нови. У маршрута есть одна неприятность, автобус будет делать остановки в каждой деревне, в начале пути это умиляет, но под конец уже бесит.
Автобусная станция в Герцег Нови
- подробно про общественный транспорт в Герцег Нови;
- отдельный пост про автобусы на курорте Герцег Нови;
В Герцег Нови есть небольшая автобусная станция, она расположена на трассе (в самом центре курорта). На станции есть место для ожидания, имеется информационное окно и расписание, но нет кассы. Билеты можно купить прямо в автобусе.
Расписание автобусов из Герцег Нови, выглядит вот так, никаких высокотехнологичных экранов, турникетов и прочих бесполезных вещей, тут всё просто.
Автобусная станция на карте Герцег Нови
Автостанция расположена в самом центре курорта Герцег Нови, более подробно смотрите на карте.
Фотографии к посту принадлежат: Antti T. Nissinen / flickr.com / Лицензия CC BY-NC-ND 2.0.
Александр спасибо за подробный рассказ про автобусы в Черногории и из использование для обычных туристов. Если я все верно поняла, то садиться в автобусы лучше вне остановок, так будет дешевле?
И ещё вопрос, а как точно знать сколько стоить проезд?
Всё верно, если ловить автобус вне автобусной станции, то вы не будете платить кассовый сбор, который в Черногории равен 1 Евро.
Про стоимость проезда, то тут только доверие. Бывают случаи, когда водители берут за проезд больше чем положено, такое распространено при поездках на короткие расстояния.
Александр, здравствуйте! Подскажите, если я остановилась в Лепетани (недалеко от маромной), то какими маршрутами мне добираться из Тивата и городов, находящихся в том же направлении, дальше Тивата? Я только один вариант нашла - это любой автобус до ГН, идущий через паромную, и в город получается тоже от паромной ловить этот автобус?)) Как в Черногории развито велопередвижение?)
Вокруг Боко Которской бухты ходят локальные автобусы перевозчика BlueLine, они курсируют во всех направлениях, ездят достаточно часто, стоят от 1 Евро. Можно пользоваться стандартными междугородними автобусами, их тоже хватает.
С вело движением в Черногории не так хорошо как хотелось бы, инфраструктуры для велосипедистов практически нет (велодорожки, велопарковки и т.д.). Велодорожки и вело светофоры видел только в Подгорице. В некоторых местах черногорской столице есть действительно крутая вело инфраструктура, включая специальные столбики у светофоров. Это когда на красном сигнале светофора можно не слезать с велика, а достаточно держаться за специальное устройство, в виде небольшой рампы.
Что касается Боко Которской бухты, то её часть проехал на велосипеде, читайте по ссылке. Ехать можно, но дорога узкая, а в некоторых местах очень оживленное автомобильное движение. А вообще достаточно много вело туристов.
Добрый день, Александр! Подскажите пожалуйста, возможно ли из Тивата (аэропорт) самостоятельно (на общественном транспорте - автобусе) добраться в Будву?
Оля, конечно можно. Считается, что аэропорт Тиват принимает самолеты только в дневное время, так как из-за рельефа местности слишком он сложен для ночных рейсов.
Вот это самостоятельному путешественнику на руку, так как ваш самолет не прибудет ночью, днем ходят общественные автобусы. Про то как на автобусе доехать из аэропорта Тивата в Будву и про все дальнейшие действия, читайте по ссылке.
Здравствуйте, Александр! Если я правильно понял, на автовокзалах висит расписание стандартных (муниципальных?) автобусов. Имеются ли собственные стенды с расписанием для частных перевозчиков? И еще: при покупке билета на кассе нужно также называть требуемого перевозчика? Спасибо за информацию.
Все черногорские перевозчики (большинство из них частные), которые официально (законно) осуществляют автобусные перевозки, присутствуют в общем расписании, вывешенном на автовокзалах.
Теоретически можно покупать билеты требуемого перевозчика (но зачем?), я покупал на ближайший рейс, хотя качество и комфорт автобусов у всех разный. При покупке билетов следует сказать направление, желательное время поездки (если вы к примеру собрались ехать завтра утром, сегодня вечером и желаете купить билет заранее). Если про время ничего не скажете, вам продадут билет на ближайший рейс.
Александр, можно ли доверять этому сайту (тут ссылка на какой-то сайт)? Расписания на нем отличаются от вышеприведенного Вами.
Не рекомендую доверять информации про расписание на любых сайтах (и на моём тоже), так как оно регулярно меняется, а блогеры (и я в том числе) не успевают её оперативно обновить.
Ссылку на точное расписание (которое дублируется на черногорских автовокзалах), можно найти в посте. Все остальные сайты лишь копируют информацию с него.
Спасибо огромное за оперативность ответа! Я ранее внимательно прочитал Вашу публикацию "Автобусы в Чернргории, расписание, цены, отзывы". Как и все Ваши другие, на которые есть ссылки. Информационно, познавательно и точно! А расписание автобусов из Будвы "онлайн" - единственное доступное! Будем в Будве с 02 по 08.04.2018. Посоветуйте интересные однодневные самостоятельные автобусные экскурсии из Будвы кроме Котора, Цетинье и Вирпазара - эти уже в плане поездки. С уважением, А.
Спасибо за оценку моей работы. В планах написать отдельный пост про локальные автобусы в Будве.
Теперь ответ на ваши вопросы, если вы будете жить в Будве, то всё черногорское побережье для вас доступно. Автобусы по побережью ходят часто, так что за один световой день можно доехать до Ульциня и обратно. Если ехать на север страны, то там с автобусами чуть сложнее, стоят они дороже и выгоднее арендовать автомобиль.
Рекомендую побывать в Ульцине, Петроваце, Бар интересен только своим Старым городом, в Сутоморе вам вряд ли понравится, Тиват хорош своими дорогими магазинами, ресторанами и селфи на фоне много миллионных яхт.
Вот это если уж совсем кратко, рекомендую прочесть мой пост про организацию черногорского отпуска в ограниченные сроки (специально для вас).
Задавайте больше вопросов во всех постах, это значительно облегчит вам планирование вашего отпуска.
Александр, здравствуйте! В июле буду отдыхать в Бечичи и хочу съездить в Пераст и Рисан на общественном транспорте. Расскажите по подробнее про автобусы blue line, где они останавливаются? Как из Котора добраться до Рисана, потом до Пераст и обратно до Котора? Заранее спасибо за ответ.
Тут всё просто. Из Бечичи следует доехать до автовокзала в Будве (про будванский автовокзал есть статья). Далее следует приехать в Котор и пересесть на пригородный автобус blue line. Рядом с которской крепостью есть автобусная остановка этих автобусов, вам нужно в сторону Пераста. Расположение и подробное описание которских автобусов ищите по ссылке.
В Пераст автобус blue line (пригородный) вас привезет в самый центр. Но есть еще вариант ехать на междугороднем, тут нужно выбрать тот, который идёт вдоль залива.
Вернутся обратно в Бечичи можно тем же путём.
Александр, здравствуйте! Спасибо за Ваш ответ. Подскажите ещё, пожалуйста, где находится остановка в св. Стефане, чтобы уехать в Бечичи? Читала что, автобус ОБРАТНО в Бечичи идет в том же направлении, что и ТУДА на св. Стефан. Получается, что уезжать нужно с той же остановки на которую приезжаешь? То есть дорогу не нужно переходить на противоположную сторону? Как найти остановку? Заранее спасибо за ответ!
Туристический посёлок Святой Стефан расположен на автомагистрали Ядранский путь, она же Мидетериан найвей (если будете искать на картах). Но тут есть несколько хитростей.
Дело в том, что магистраль идет высоко над посёлком, идти вниз к морю минут 10-15, зависит от вашей расторопности. Часть автобусов, те у которых конечная в Свети Стефане, спускаются вниз к морю, а часть автобусов, которые идут по магистрали в сторону Бара, делают остановку на автомагистрали, и вниз не спускаются.
Т.е. если у вас есть время, вы можете ждать автобус на той же остановке куда он вас и привёз (у него тут конечная, так что ничего переходить не надо), я имею в виду прямо в посёлке, а если имеете желание побыстрее уехать, то следует подняться на автомагистраль, и ловить автобусы там.
Спасибо Вам большое за ответ, теперь всё понятно.
День добрый. Подскажите пожалуйста как добраться из Тивата в Ульцин общественным транспортом, если самолет прибывает в 6.30 утра. Заранее спасибо.
Юля, рано утром и поздно вечером местные автобусы не очень часто ходят, но пока вы проходите паспортный контроль, пока получаете багаж и т.д. В 7 утра автобусы уже будут ходить.
Рано утром из аэропорта Тивата в Улцинь, удобней всего будет заказать трансфер (по ссылке актуальные цены). Однако если готовы ехать с пересадками, то сначала следует доехать до Будвы (чуть выше в комментах я давал ссылку на свой опыт такой поездки), а уже с автовокзала в Будве ехать в Улцинь. Тут проблема лишь в не очень частых автобусах в Улцинь, так как это самый дальний от Тивата курорт.
В блоге есть отдельный пост, в нем я подробно расписал всевозможные способы как добраться на черногорские курорты из аэропорта Тиват.
Просто, доступно, браво за посты!
Уважаемый гость, благодарю вас за оценку моей работы. Если вам нравятся мои статьи, то делитесь ссылками на них в соц. сетях, это будет всем только на пользу.
Что касается черногорский автобусов, так они в Монтенегро вполне пригодны для туристического использования. Вот к примеру, автобусное сообщение на Кипре куда более запутанное, но и там туристы ими охотно пользуются.
Александр, добрый день! у Вас очень ценная информация. хочется ею тоже воспользоваться. подскажите, как на автобусе добраться от Тивата (Аэропорт) в Петровац. Прилетаем к 12 дня. Заранее спасибо
Всё очень просто, выходите из здания аэропорта, в 50 метрах от него будет автомагистраль.
Ловите любой автобус в сторону Будвы, если стоять спиной к аэропорту, и лицом к горам, то Будва будет по правую руку. При входе в автобус спрашиваете у водителя "Петровац", если ответ положительный, то едете на нём, если ответ отрицательный, то доезжаете до Будвы и с местного автовокзала уезжаете куда вам надо.
На автовокзале намного удобнее ожидать свой рейс, тут же имеются несколько дешёвых кафе, туалет, камера хранения, мини-маркет (ну очень мини), тур.будка (тоже лайт вариант) и т.д.
Александр, спасибо за ответ. Реально стоять на автомагистрале и ловить автобус? Останавливаются? И сколько стоит проезд Тиват (аэропорт) -Петровац?
Так делает большинство, кто едет самостоятельно и хочет сэкономить немного денег. Официальной автобусной остановки напротив аэропорта нет, она расположена чуть не доезжая, но автобусы останавливаются.
Цена зависит от владельца автобуса, у кого-то до Будвы поездка стоит 3 Евро, у кото-то 3,5 Евро. От Будвы до Петроваца ещё столько же. В посте есть ссылка на сайт, посмотрите точную цену и расписание. Смотреть нужно на расписание из Тивата, и из Котора, они тоже вам подойдут.
У них там есть дурацкий перерыв, примерно на 2 часа. Так что не совсем удобно, а если вас едет много, то проще заказать трансфер, или такси.
Александр, спасибо! У вас и правда в посте есть вся информация, не сразу увидела. все очень полезно
Здравствуйте, Александр
Почему-то на указанном вами сайте с расписанием и маршрутами не показывает остановки в Перасте. А так как очень хочется посетить этот город, возникает вопрос: останавливаются ли там автобусы из Котора в Херцог-Нови и спокойно ли можно сесть там на такой проходящий автобус (хочется погулять по городу и поехать дальше)?
Павел, если автобус едет вдоль залива, то выйти в Перасте - это не проблема. Если автобус идёт в Герцег Нови через паромную переправу, то соответственно в Пераст он не заезжает.
Как понять, что автобус идёт вдоль Боко-Которского залива? Если смотреть на мной указанном сайте, то обратите внимания какие ещё города есть на его маршруте. Там должны быть следующие населённые пункты: Доброта, Рисан и т.д. Так же можно спросить на автобусной станции, или прямо в автобусе.
Александр, спасибо. Я так и думал, но хотел убедиться точно. Просто странно, что в таком важном туристическом городе нет официальной остановки
Городок крошечный, всего одна улица, так что станцию строить там даже негде. Официальная остановка есть, но есть особенности.
К примеру, большие междугородние автобусы в сам город не заезжают, а высаживают пассажиров на автомагистрали, а вот местные которские маршрутки делают остановку прямо на набережной. Обязательно перед поездкой прочитайте мой пост про которские автобусы. И задавайте больше вопросов, так будет проще.
Я хочу добраться на автобусе из Аэпорта Тиват до Сутоморе. Самолёт прилетает в 11:35. По дскажите, в какое время я смогу поймать на автомагистрали автобус?
Артём, в посте есть ссылка на черногорское автобусное расписание, сайт полностью русифицирован. Там следует искать как прямые рейсы, к примеру: Котор - Сутоморе (ближайший к вашему прилёту в 13:20), или Тиват - Сутоморе, так и с пересадкой в Будве.
Поймать автобус на автомагистрали можно, но требуется время (если оно у вас есть), либо заказать трансфер (он понятное дело дороже, но никого ждать не надо).
Спасибо. На другом сайте я нашёл рейс в 11:55. Не подскажите, как мне узнать, ходит ли он сейчас. Если нет, то скорее закажу трансфер
Артём, на указанном мной сайте (ссылка в посте) есть всё рейсы, которые точно ходят. Расписание с сайта транслируется на дисплеях на всех крупных автовокзалах. Проверено на личном опыте.
Если прилетаете днём, то уехать можно, если ночью, то лучше трансфер. Вы указали, что ваш самолёт прилетает в 11:35, а успеете ли вы пройти границу до 11:55?
В итоге заказал трансфер. На том сайте, видимо, неактуальные данные. Спасибо.
Трансфер намного удобнее, а если едете большой семьёй/компанией, то разница в деньгах не ощутима.
Вот простой пример: цена проезда от Тивата до Будвы на автобусе 3 Евро + ещё 3 Евро от Будвы до вашего Сутоморе, и это на одного пассажира. Если семья из 3х человек, то можете сами подсчитать стоимость поездки на местных автобусах, да ещё могут взять плату за провоз багажа 1 Евро с чемодана.
Хорошего вам отдыха!
Огромное спасибо за интересную и полезную статью!
Не можете ли вы подсказать:
1) В Плужине лучше ехать на автобусе из Котора, Тивата или Будвы?
2) Можно ли на автобусе добраться из Плужине в Жабляк?
3) Можно ли на автобусе совершить маршрут Дурмитор-Мост через Тару-Биоградская гора (или Колашин)?
Ирина, по моему опыту и по черногорскому расписанию, могу сказать следующее. На севере страны с автобусами чуть хуже, чем на побережье (в некоторых местах намного хуже), так же следует учитывать фактор сезонности (это важно).
Если с побережья нужно ехать именно на автобусах, то большинство рейсов в вашем направлении (в Плужине) идут через Подгорицу и Никшич. Прямых рейсов из указанных вами городов очень мало, есть смысл ехать с пересадками через Никшич, а уже оттуда куда вам следует.
Так что ответ на ваш вопрос: в Плужине лучше ехать либо на машине, либо из Никшича.
Прямого рейса из Плужине в Жабляк я не знаю, зато из Подгорицы есть много рейсов.
Про указанный маршрут в Дурмитор-Мост, то из Подгорицы в Жабляк есть несколько маршрутов. Первые автобусы (экспрессы) едут вообще без остановок, вторые делают остановки в местных деревушках, вот примерный маршрут с указанием крупных городов: Подгорица - Даниловград - Никшич - Шавник - Жабляк (перевозчик Radulović prevoz).
Указанные вами места находятся в непосредственной близости от Жабляка, прямого рейсового автобуса через указанные населённые пункта нет. Но имеется вероятность (не проверено) использовать локальные автобусы из Никшича. Конечно самый лучший вариант - это аренда машины, так как оплата проезда в автобусах по вашему маршруту выйдет дороже чем аренда машины.
Александр, здравствуйте. По расписанию есть 1 автобус в день в 5:55 по маршруту Будва-Плевля (Котор-Плевля) Подскажите, он идет после Мойковца вдоль каньона реки Тара (слева от реки)? Остановка Durdevica Tara это около моста Джурджевича на стороне где Жабляк? Я бы вставила все остановки, но сайт не позволяет.
Именно про этот маршрут я точно не знаю. Но тут всё просто, если автобус из Будвы (с побережья) идёт через Мойковц, то дальше будет (на приличном расстоянии) ваш заветный мост Джурджевича. В тех местах (от Мойковца в сторону Жабляка) дорога всего одна, это магистраль P4.
Спасибо. Т.е. Дорога идет вдоль каньона Тары так что Тара справа верно? ( я не очень понимаю в нмерах трасс). И мост джурджевича пересекается слева направо?
Всё верно. Там где река Тара образует каньон, то можно даже из автобуса сделать красивые снимки. Подробно про дорогу из Будвы в Жабляк (с заездом к мосту Джурджевича), читайте по ссылке. Там же имеется точная карта, на ней отмечены все достопримечательности и интересности по пути.
Автомобильная дорога расположена по левой стороне каньона (если ехать с побережья), а на правой стороне ходят поезда. Поезд идёт вдоль каньона до станции Майковец, далее уходит на Биело Поле.
огромное спасибо
Подскажите, а можно ли ездить в автобусах с собакой размером чуть меньше лабрадора? И какие обязательные условия?
Можно, но многое зависит от размера автобуса. Большинство междугородних автобусов - это обычные по типу экскурсионных, есть чуть меньше, и есть что-то подобие наших газелей (таких не очень много).
Перевозка домашних животных стандартна - намордник+поводок.
Александр, спасибо большое за такой объемный труд, который вы проделали, чтобы облегчить жизнь другим путешественникам. Из всех блогов по Черногории, которые просмотрел этот, пожалуй, самый структурированный и подробный.
Хотел поделиться своими планами и услышать ваше мнение. В конце июня планирую в субботу утром прибыть в Тиват, субботу и воскресенье остановиться в Которе, ознакомиться с окрестностями Боко Которской бухты и в воскресенье вечером на автобусе отправится в Белград, чтобы утром понедельника быть там. В Белграде один день и во вторник на поезде в Подгорицу, оттуда в Будву и оставшиеся дни отпуска пробыть в Будве. Насколько целесообразный план по вашему?
В нем меня смущает то, что насколько я понял из ваших инструкций регистрацию пройти и налог оплатить я не смогу в выходные, не будет ли проблем с выездом в Сербию и последующей регистрацией в Будве (когда буду возвращаться с Сербии поставят новый штамп о въезде или первый субботний будет только?).
Спасибо за слова благодарности.
План ваших перемещений вполне нормальный, но не совсем понятен ночной переезд. Я бы на автобусе ночью точно не поехал, просто не комфортно, да и весь следующий день будет "скомканным".
Если вам важен ночной переезд, то езжайте на автобусе до Бара (предпочтительней), или в Подгорицу и оттуда на комфортном поезде в Сербию. Черногория, страна маленькая, так что доехать до Бара не составляет никакого труда, заодно ещё можно всё побережье посмотреть (прямо из автобуса), виды экскурсионные и по цене билета.
Что касается туристической регистрации, то тут вопрос спорный, и внятного ответа у меня нет. Похожий вопрос (проезд транзитом и требование к регистрации) был мной адресован в адрес черногорской туристической организации (эл. письмо было направлено в черногорское министерство туризма), но они успешно на него забили и не ответили.
Рекомендую по приезду посетить Котор (в Тивате тур. будка, в выходной день скорей всего будет закрыта) и попробовать уточнить/оплатить тур. налог (туристическая будка расположена перед Морскими воротами в Старый город). Если у вас это получиться, то опрос будет закрыт. Вот тут есть свежие подробности про тиватский тур. офис.
Есть вероятность, что при пересечении границы с вас никто не будет спрашивать оплату тур. сбора, да к тому же вы прибыли в страну во время выходных. А ещё можно сослаться на транзит, но это всё очень условные доводы.
Со штампами всё очень интересно. К примеру, я несколько раз ездил в Боснию и Герцеговину, и количество выездных штампов не соответствует количеству въездных. При посещении Албании и вовсе никаких отметок в паспорте не осталось.
После поездки расскажите, как у вас всё прошло.
Спасибо за ответ и подсказки. ночной переезд в целях экономии времени, Вы правы выспаться в поезде определенно будет более комфортно чем в автобусе (при сопоставимых ценах). Обязательно поделюсь своим опытом по итогу
не будет ли проблем с приобретением билетов в день отправления поезда?
Как говориться "Возможно всё". Но самое досадное, это расписание движение международных поездов. Поезда со станции Бар до Белграда, ходят не каждый день.
Страницы