Автобусы в Черногории, расписание, цены, отзывы

Из статьи вы узнаете, как работают автобусы в Черногории (цены, расписание, как сэкономить). Будет много ссылок на другие автобусные посты, они могут быть так же полезны и важны.

Поговорим про самые востребованные автобусные маршруты (из Будвы в Котор, в Тиват, в Свети Стефан, в Подгорицу и т.д.).

Вы так же узнаете, где в Будве искать автовокзал, и как им пользоваться.

Важно! Следует сразу оговориться, что Черногория автомобильная страна, т.е. удобней всего её изучать на авто. Цены на аренду транспорта доступны, дороги отличные, виды обалденные, так почему не доставить себе такое удовольствие.

Я обычно арендую машину вот тут, по ссылке актуальные цены. Мои советы и рекомендации по аренде, ищите по этой ссылке. И вот вам подробные маршруты по Черногории, часть из которых (но только часть) можно проехать на автобусах и прочем общественном транспорте.

Если арендовать машину нет возможности, то внимательно изучите данный пост, а так же в комментах задавайте любые вопросы.

Я часто пользуюсь автобусами, а вы на отдыхе какой транспорт предпочитаете?

К счастью, в Черногории развит междугородний транспорт (на автобусе можно добраться из любого черногорского аэропорта на курорты), размеры страны таковы, что позволяют проехать всю страну за один день (даже на автобусах).

Но к сожалению, привычный для большинства россиян городской транспорт в черногорских туристических городах — полностью отсутствует. Благо расстояния на курортах не большие, так что можно ходить пешком или брать такси.

Любые вопросы можно задать в комментариях к данному посту, там же можно делиться актуальной информацией.

Это следует сделать перед поездкой в Черногорию







Краткий чек-лист перед поездкой в Черногорию, это минимальные требования для вашего комфортного отпуска.

1) Уточните порядок туристической регистрации. Я обычно регистрируюсь в одном городе на весь срок пребывания.

2) Обязательно оформите страховой полис. Полис стоит дёшево, но оградит вас от возможных проблем. Вот тут подробная статья про черногорские риски при страховании.

3) Вот тут забронируйте отель. Вот вам подробный пост с общими рекомендациями и советами про черногорские отели.

В блоге есть подробные посты про выбор района для проживания:

4) Вот тут закажите несколько экскурсий. В блоге есть подробные посты про черногорские экскурсии, обязательно их изучите. Большую часть из указанных мест, можно осмотреть с помощью общественного автобуса.

Организационные вопросы, цены, особенности проведения:

Природные красоты и экскурсионные туры:

Пешеходные и познавательные:

Морские прогулки:

На общественном транспорте или арендованном авто:

Крепость Космач — совсем рядом с Будвой, но совершенно безлюдное;

Монастырь Острог — подробный пост про самостоятельную поездку;

Остров Цветов — спокойная прогулка из Тивата (лучше всего на авто).

5) Вот тут скачайте карту для смартфона. В последнее время, я пользуюсь бесплатными от MapsMe (работают без интернета).

6) Наметьте будущий маршрут ваших приключений. По указанной ссылке подробный план на две недели. Как правило, во время отпуска вы будете корректировать свой маршрут на ходу. Вот вам пост с бумажными картами основных черногорских курортов.

7) Узнайте цены в магазинах. В этом посте можно узнать цены в местных супермаркетах и примерно прикинуть свой бюджет.

Автовокзалы в Черногории

Практически в любом городе есть автовокзал, если город большой или туристический, то автостанция выглядит солидно, если городок маленький и нетуристический, то здания автовокзала может и вовсе не быть.

Черногорские автовокзалы берут за свои услуги от 0,5 Евро до 1 Евро, сумма включена в стоимость билета, но понять что за услуги предоставляет автовокзал достаточно сложно, так как даже туалет на автовокзалах платный.

Я считаю, что в данном случае посещение туалета должно быть бесплатным. Вы тоже считаете, что если уж черногорцы берут плату за вход на автовокзал, то и использование туалета должно быть бесплатным?

В Херцег Нови, Которе, Тивате, Будве, Баре, Петроваце и прочих туристических курортах вход на перрон преграждают турникеты (просто так к автобусу не подойти), залы ожидания выглядят ухоженно и оборудованы электронным табло-расписанием. Во время туристического сезона автовокзалы в крупных городах могут работать круглосуточно, что очень удобно.

В Герцег-Нови и Сутоморе автобусы прибывают на обыкновенные автобусные остановки, никаких турникетов тут нет. В Цетинье всё ещё намного проще, тут автовокзал — это всего лишь место обозначающее прибытие и отъезд автобусов.

Как правило, автобусные вокзалы расположены в пешей доступности от центра города, а в некоторых городах и вовсе в исторической части, как пример Котор, в нем автостанция стоит практически у стен Старого города. Исключением является автобусная станция в Ульцине, она расположена очень далеко от туристической зоны курорта.

Какие автобусы есть в Черногории (международные, междугородние, региональные, городские)

Автобусное сообщение в Черногории развито хорошо, автобусные маршруты проложены очень удобно и пользоваться ими комфортно. Можно научиться «подстраиваться» под автобусное расписание и объехать всю страну на этом виде транспорта. Но как бы не были удобны автобусы, арендованная машина всё равно выгодней (особенно если вы путешествуете большой семьей) и комфортней.

Я регулярно опаздывал, и автобусы уходили без меня. Вам было удобно подстраиваться под расписание местных автобусов?

Международные автобусы отправляются из крупных городов (Подгорица, Будва, Никшич и т.д.) и следуют в соседние страны (Хорватия, Босния, Албания и т.д.) их расписание узнавайте на автовокзале, билеты лучше покупать там же (так будет надежней).

Междугородние автобусы курсируют между черногорскими городами, на них можно объехать всю страну, но я бы не сказал что это дешево. Простой пример: цена билета (в одну сторону из Будвы в Подгорицу (в Герцег Нови, в Улцинь) примерно 7 Евро). Междугородние автобусы ходят часто, они комфортабельные, ездить в них приятно.







Региональные черногорские автобусы — это пожалуй самые важные и удобные для туриста автобусы. Возможно у данного вида автобусного сообщения есть более красивое название, но я их называю региональными автобусами и вот почему. В некоторых регионах Черногории (вокруг Боко Которской Бухты, на Будванской ривьере и т.д.) курсируют очень удобные автобусы, их удобство не в комфорте салона, а в маршрутах. Это не междугородние и не городские автобусы, а именно региональные, так как радиус их следования больше чем у городских, но меньше чем у междугородних.

К примеру: всю Боко Которскую бухту можно объехать на автобусах Блю лайн (Blue Line), а по Будванской ривьере (пляжи Плоче, Яз, Святой Стефан, Петровац) катаются автобусы Медитериан Экспресс (Mediterian Express). Расписание у этих автобусов очень гибкое (по Будванской ривьере они ходят раз в 15 минут), а стоимость проезда от 1 Евро. Ищите расписание автобусов Медитериан Экспресс (Mediterian Express) на автобусных остановках.







Городские автобусы в Черногории есть, но встречаются они лишь в крупных городах (как пример Подгорица). Городские автобусы в Подгорице, ничем не отличаются от всем привычных автобусов в России, есть номер маршрута, есть точный маршрут, есть оплата проезда при входе, есть обозначенные остановки и т.д.

Автобусное расписание на автовокзалах Черногории и в сети Интернет

Практически на всех черногорских автовокзалах есть автобусное расписание. На «продвинутых» станциях висят электронные табло с расписанием, на более простых станциях вы увидите информационное табло с распечатанным расписанием. Если в населенном пункте нет здания автовокзала, то узнать расписание можно у местных жителей.

В Интернете есть вот этот сайт с расписанием черногорских автобусов, там же можно купить билет на автобус. Именно информация с этого сайта транслируется на электронные табло черногорских автовокзалов.

Важно знать про автобусное расписание в Черногории

Расписание на автовокзале всегда точнее чем в интернете (иногда рейсы отменяют); В выходные дни автобусных рейсов намного меньше чем на неделе; Не все рейсы указанные в расписании есть, желательно уточнить в кассе автовокзала.

Где покупать билеты на черногорские автобусы

Покупать билеты на местные (городские, региональные, междугородние) автобусы продают в кассе автовокзала, но выгоднее оплачивать проезд прямо в салоне автобуса. При покупке билета в кассе автовокзала вы платите сбор автостанции (примерно 1 Евро).

Этот вид автобусов делает остановки по требованию и может подобрать вас хоть прямо за воротами автостанции. Ждать автобус прямо за воротами автостанции не приветствуется, но так вы можете сэкономить 1 Евро. Если вы едете по уже знакомому маршруту, то можно «поймать» автобус по маршруту его следования.

Если ездить много, то экономия ощутима. Вы пользовались этой хитростью? Экономили еврики?

Покупать билеты на международные автобусы (Босния, Хорватия, Албания и т.д.) лучше заранее и на автовокзале, что бы быть уверенным в наличии места. Этот вид автобусов может не останавливаться по требования (не подбирает голосующих).

Есть возможность купить билет на черногорские автобусы через интернет, сервис работает не на всех маршрутах. Это очень удобно, так как для вас резервируют место в салоне и не придется ехать стоя. Кто ездил по Черногории на автобусах видел, что в салоне автобуса на креслах иногда лежат таблички и ждут своих пассажиров.

Зачем покупать билет на автобус в кассе автовокзала

Если в вашем городе есть большой автовокзал с турникетами, то вам придется покупать билет в кассе, другого варианта нет (впрочем есть одна хитрость, про неё читайте далее). Если город маленький или вы садитесь в автобус вне автовокзала (автобус можно застопить где угодно, про это я уже говорил выше), то можно оплатить проезд прямо в автобусе.

Очень часто, при оплате проезда прямо в автобусе, цена билета отличается от цены в кассе на автовокзале, я думаю вы догадываетесь в какую сторону. При оплате через кассу автовокзала, вы платите ещё и процент за работу кассы, примерно 1 Евро за каждый билет. Автовокзал указывает в билете сумму сбора отдельной строкой. Только вот непонятно за что взимается этот сбор, если даже туалеты на черногорских автовокзалах — это платная услуга. Вокзальный сбор больше похож на комбинации Остапа Бендера.

Тем не менее, автовокзалами пользоваться удобно

Вот несколько причин по которым садиться в автобус на автовокзале выгодно:

намного больше шансов занять удобное место, при посадке в автобус на автостанции;

вы точно сядете в автобус, в отличие от остановок расположенных вне автовокзала, которые автобус может проехать без остановок;

вы сядете именно в тот автобус, который вам нужен.

Почему билет на автобус нужно покупать перед отправлением, а не заранее

Билеты на черногорские автобусы лучше покупать только в «одну сторону» и только прямо перед отправлением. Автобусных компаний много, большинство из них принадлежат разным владельцам. Никто не повезет вас если вы купили билет на проезд у другого перевозчика, а он не приехал (или вы опоздали).

Что значит «Это не ваш автобус», когда он идет по тому же маршруту что и в моем билете? Как правило, расписание и маршруты у всех одинаковые, но пассажироперевозки выполняют разные автобусные компании – Gardaševič Nikšič, Ozlem Podgorica, Zejdin, AP Zaton, и т.д. Если вы оплатили билет «туда-обратно» у одной автокомпании, но «обратно» пожелали ехать на другой (не дождались нужного автобуса, перепутали автобус и т.д.), то проезд придется оплатить заново.

Как пройти на автовокзале к автобусам







После покупки билета, вас пропустят на перрон. На самых продвинутых станциях (видел такое в Подгорице), всё автоматизировано, подносите билет со штрих кодом и проходите. Но в других местах, никакой автоматизации нет, показываете билет работнику станции и он пропускает вас на перрон.







Если автостанции с турникетами нет, то ожидайте автобус прямо на трассе или автобусной остановке

Как найти свой автобус на автовокзале







Под лобовым стеклом или прямо на автобусе можно увидеть табличку с названием компании перевозчика (смотрите фотографию). С расшифровкой названий на бортах автобусов может быть небольшая путаница. К примеру, на автобусах можно видеть вот такую надпись Gardaševič Nikšič, из неё можно понять что автобус идет из Gardaševič в Nikšič. На самом деле это просто слоган компании перевозчика из города Никшич, а Gardaševič это вообще фамилия.







На вашем билете так же есть указание перевозчика (смотрите фотографию), вам следует лишь сравнить информацию об перевозчике (в билете ищите надпись Prevoznik) из билета с информацией на лобовом стекле автобуса. Перед посадкой в автобус у вас ещё раз проверят билет и если автобус не ваш, то деликатно намекнут что бы вы дождались своего.

Черногорские автобусы могут совершать остановки по требованию

Автобусы в Черногории могут делать остановки где угодно (прям как наши маршрутки), так что не удивляйтесь, когда большой автобус остановится по вашему первому требованию. Выйти из автобуса тоже можно где угодно, не обязательно ехать до обозначенной остановки, а потом пол километра возвращаться. К примеру, большой рейсовый автобус идущий по маршруту из Будвы в Тиват можно остановить на трассе в районе туристических пляжей Яз или Радановичей.

Как сэкономить на оплате проезда в черногорских автобусах

Про оплату прямо в автобусе и как это сделать, я писал чуть выше, а тут описан более простой способ, который может дать вам небольшую экономию.

Ловите лайфхак про то как можно законно сэкономить при оплате поездок на черногорских автобусах. Если на автовокзале есть турникеты, а ехать вам далеко, то в кассе можно купить так называемую перронную карту (её цена — один Евро, на автовокзале в Подгорице, можно бросить в турникет 1 Евро и он вас пропустит).

По ней вы можете только войти на перрон, но не можете ехать на автобусе, перронная карта — это не билет на автобус. Вошли по этой карте на перрон, а далее садитесь в нужный автобус и оплачиваете проезд водителю. При длительных поездках можно сэкономить пару Евро.

Оплата багажа при поездках на черногорских автобусах

Это важно знать и всегда быть готовым к требованию оплатить багаж, но не факт что с вас потребуют платы, всё зависит от перевозчика. Провоз багажа — это платная услуга, 1 Евро за одно место. Имейте мелкие деньги.

С оплатой багажа и его провозом в черногорских автобусах, всё мутно и непонятно. Некоторые перевозчики позволяют проносить в салон достаточно крупные чемоданы, другие же требуют помещать в багажные отсеки даже рюкзаки, которые я проносил на борт самолета как ручную кладь.

Видел достаточно неприятную ситуацию с иностранным туристом и его багажом. Турист едет в аэропорт Тиват из Будвы со всеми своими вещами, его просят оплатить багаж. Турист ничего не понимает, но готов оплатить картой (у него не было налички, была только банковская карта) и идет в сторону кассы, на что получает ответ «Платить тут и только наличными». Пассажир начинает «закипать». Я протягиваю бедолаге монетку в 1 Евро, но мужик отказывается и идет искать правду в кассе. Автобус заканчивает посадку и уезжает без туриста спешащего в аэропорт.

Вы тоже считаете, что подобное поведение водителя в данной ситуации - это чистой воды жлобство?

Цена проезда на автобусах в Черногории

Маршруты автобусов в Черногории могут быть разными, хотя и едут в один и тот же пункт назначения. Следует иметь в виду, рейсы могут быть прямыми, или с заездами в разные города, от этого будет зависеть длительность и цена поездки.

Цена билета так же зависит от сезона (высокий/низкий), маршрута (идущий через туристические города или через обычные), от владельца автобусной компании и т.д. Цены на проезд довольно часто меняются, так что указать точную стоимость достаточно сложно.

Иногда проще и выгоднее купить автобусную экскурсию, чем ехать на черногорском общественном транспорте. Как пример, поездка на общественном транспорте из Будвы в Жабляк и обратно, обойдется в 31 Евро. А увлекательная экскурсия «Каньоны Черногории», которая длиться целый день, стоит всего 40 Евро.

Я считаю, что для Европы, такие цены на общественный транспорт нормальные, но для Черногории они немного завышены. Вы разделяете моё мнение?

Точные цены на черногорские экскурсии и расписание, смотрите по ссылке. Все подробности про черногорские экскурсии в Будве, на какие экскурсии стоит ехать группой, а какие лучше организовать самостоятельно, читайте по ссылке.

Подсчитать примерную цену поездки можно так:

на коротких рейсах (до 1 часа) — от 3 Евро за час поездки;

на длительных рейсах (от 1 часа) — от 2 Евро за час поездки.

Что следует знать туристу про автобусы в Черногории:

цена билета зависит от длительности поездки;

автобусы могут останавливаться по требованию;

платить водителю выгодней чем покупать билеты в кассе;

в Черногории на автобусах можно объехать практически все достопримечательности страны.

Карта маршрутов междугородных автобусов в Черногории

К самым оживленным городам Черногории (в которых есть автовокзалы), можно смело отнести Будву и Котор. В столице страны (в Подгорице), тоже есть автовокзал, Подгорица не является туристическим городом, но может быть использована туристами как транспортный узел. Какие самые удобные города для самостоятельно путешествующих по Черногории, читайте в отзывах.

На автобусе, вы можете не спеша осмотреть как самые посещаемые достопримечательности (обязательные для посещения), как и менее посещаемые достопримечательности этой небольшой балканской страны.

Основные туристические маршруты в Черногории пролегают вдоль моря или недалеко от него, исключением могут быть лишь зимние курорты и монастырь Острог.

Приведу часть карты Черногории (побережье Адриатики), на которой можно видеть самые туристические автобусные маршруты. Подробную карту Черногории (города, достопримечательности, пляжи), ищите по ссылке.







Будва автобусы, маршруты, цены, расписание







Из Будвы можно попасть в любой уголок Черногории, а при особой настойчивости и в соседние страны (Албанию, Сербию, Хорватию, Боснию и Герцеговину, Македонию). Все поездки можно осуществить на обычных междугородних автобусах, никаких трудностей в этом нет.

Так как Будва расположена в центре страны, то можно совершать популярные заграничные поездки, например в Албанию, тем более для россиян албанская виза не нужна. Но самый популярный маршрут с этой автобусной станции, это из Будвы в Котор.

Про другие виды будванского общественного транспорта, читайте по ссылке.

Все цены на проезд являются «плавающими», они зависят от разных факторов (кто владелец автобусной компании, от сезона и т.д.)

Автовокзал в Будве на карте







Будванская автобусная станция, расположена на одной улице с полицейским департаментом и главным госпиталем города. Вход осуществляется с улицы Popa Jola Zeca (смотрите на карте). Ещё один ориентир — это крупный торговый центр, он расположен на противоположной стороне от входа на автостанцию.

Расписание рейсовых автобусов из Будвы

Автобусных маршрутов из Будвы множество, расписание большинства из них меняется очень часто, иногда самое точное расписание можно получить только на автовокзале. В Интернете есть сайт, который позволяет уточнить маршрут и расписание самых популярных маршрутов busticket4.me Вот ссылка на точное расписание автобусов из Будвы (такое же как на табло автовокзала Будвы).

По туристически важным маршрутам автобусы отправляются каждые 15 минут, но есть маршруты, по которым в день не более 2 рейсов (из Будвы в Жабляк).

Основные автобусные маршруты из Будвы

В этой части поста опишу самые популярные автобусные маршруты из Будвы. Следует понимать, что маршрутов достаточно много, многие из которых для туриста бесполезны, про такие писать не буду.

Автобусы из Будвы в Котор

Из Будвы в Котор можно доехать за 30 минут, стоимость поездки от 3 Евро, автобусы ходят каждые 15 минут. В Которе можно задержаться на целый день, тут есть на что посмотреть. Пожалуй Будва — Котор — это самый популярный автобусный маршрут у туристов.

Автобусы из Будвы в Тиват

Из Будвы в Тиват можно доехать за 25 минут, стоимость поездки от 2 Евро, автобусы ходят каждые 15 минут. Тиват для большинства туристов известен из-за расположенного в окрестностях города аэропорта Тиват. Город выглядит ухоженным и очень симпатичным, тут же расположена живописная марина для частных яхт.

Автобусы из Будвы в Герцег-Нови

Из Будвы в Герцег-Нови можно доехать за полтора часа, стоимость поездки от 6 Евро, автобусы ходят каждые 20 минут. В Герцег-Нови следует смело ехать на целый день, этот город на морском побережье вас впечатлит. Герцег-Нови не очень популярен как пляжный курорт, но очень красив архитектурно и зелен.

Автобусы из Будвы в Жабляк

Из Будвы в Жабляк можно доехать за пять часов (примерно 200 км. от Будвы), стоимость поездки следует уточнять на автобусной станции, в туристический сезон автобусы ходят пару раз в день. В Жабляк едут чтобы посмотреть национальный природный парк Дурмитор (летом) или покататься на горных лыжах (зимой).

Автобусы из Будвы в Бар

Из Будвы в Бар можно доехать за полтора часа, стоимость поездки от 5 Евро, автобусы ходят каждые 30 минут. Туристы в Бар ездят в основном для шоппинга, город больше похож на деловой центр страны чем на курорт.

Автобусы из Будвы в Подгорицу

Из Будвы в Подгорицу можно доехать за полтора часа, стоимость поездки от 6 Евро, автобусы ходят каждые 20 минут. Ехать в столицу Черногории обычному туристу нет никакой надобности, тут нет ни моря, ни пляжей и от этого цены в городе намного ниже чем на побережье.

Автобусы из Будвы в Цетинье

Из Будвы в Цетинье можно доехать за 40 минут, стоимость поездки от 3 Евро, автобусы ходят каждые 30 минут. Город Цетинье когда-то был столицей, тут много интересных достопримечательностей, одной из которых является Цетинский монастырь.

Автобусы из Будвы в Бечичи, Рафаиловичи или Петровац

Все указанные поселки расположены в непосредственной близости от Будвы, некоторые туристы вообще обходятся без транспорта и ходят туда пешком. На автобусе можно доехать за 10 минут, цена поездки от 1 Евро.

Котор автобусы, маршруты, цены, расписание







По своей туристической привлекательности, курорт Котор стоит на втором месте после Будвы, но по своей транспортной доступности не уступает ни Будве, ни другому курорту на побережье.

Рядом с городом есть международный аэропорт Тиват, а в самом городе имеется автобусная станция, с которой можно уехать в любой уголок Черногории. Про которское автобусное сообщение, читайте по ссылке.

Автобусная станция на карте Котора







Автобусная станция расположена в 500 метрах от Старого Котора, практически под крепостными стенами (смотрите на карте). Так же на карте указаны самые популярные маршруты общественного транспорта, позволяющие самостоятельно осмотреть Боко Которскую бухту.

Расписание рейсовых автобусов из Котора







Расписание междугородних автобусов с автовокзала Котора лучше смотреть либо на самом вокзале, либо в Интернете. Вот сайт на котором есть маршруты и расписание на самые популярные направления: busticket4.me

Основные автобусные маршруты из Котора

В этой части поста очень кратко опишу самые популярные автобусные маршруты из Котора, все описания для чего нужно ехать в тот или иной город читайте выше. Следует понимать, Котор находится в глубине Которской бухты (чем-то напоминает норвежский фьорд), настоящего моря тут нет, так что следует прокатиться по побережью и по сравнивать разные пляжи.

Автобусы из Котора в Будву

Из Котора в Будву можно доехать за 30 минут, стоимость поездки от 3 Евро, автобусы ходят каждые 15 минут. В плане пляжного курорта, Будва считается главным курортом Черногории. Будва похожа на Котор и в ней есть настоящее море, во всём остальном очень похожие городки.

Автобусы из Котора в Тиват

Из Котора в Тиват можно доехать за 20 минут, стоимость поездки от 2 Евро, автобусы ходят каждые 20 минут.

Автобусы из Котора в Герцег-Нови

Из Котора в Герцег-Нови можно доехать за час, стоимость поездки от 4 Евро, автобусы ходят каждые 30 минут.

Автобусы из Котора в Жабляк

Из Котора в Жабляк можно доехать за четыре часа (примерно 160 км. от Котора), стоимость поездки следует уточнять на автобусной станции, в туристический сезон автобусы ходят пару раз в день.

Автобусы из Котора в Бар

Из Котора в Бар можно доехать за 2 часа, стоимость поездки от 8 Евро, автобусы ходят каждые 30 минут. Есть альтернативный вариант, можно ехать с пересадкой в Будве, иногда это быстрее и дешевле.

Автобусы из Котора в Подгорицу

Из Котора в Подгорицу можно доехать за два часа, стоимость поездки от 8 Евро, автобусы ходят каждые 30 минут.

Автобусы из Котора в Цетинье

Из Котора в Цетинье можно доехать за полтора часа, стоимость поездки от 7 Евро, автобусы ходят каждые 40 минут.

Автобус из Будвы в Герцег Нови (особенность)

С автостанции в Будве можно с легкостью, на обычном общественном автобусе, доехать до курорта Герцег Нови. Но у этого маршрута есть одна особенность, про которую не знает большинство туристов. По указанному направлению есть два маршрута: короткий и длинный.







В Герцег Нови через паромную переправу Лепетани-Каменари (короткий маршрут)

На автобусе от автостанции Будва можно доехать до Герцег Нови за 60-80 минут. Путь будет следующим: Будва — Тиват — паромная переправа Лепетани-Каменари — Герцег Нови. Таким образом автобус не едет вдоль залива, а срезает путь и вы очень быстро прибываете в пункт назначения. Подробности этого маршрута видны на карте Боко Которской бухты.

Есть у этого маршрута одна неприятность, автобусы ходят достаточно редко, особенно в дневное время, более регулярное движение между 9.00 и 10.00 утра и между 18.00 и 22.00 вечера.

В Герцег Нови вокруг Боко Которской бухты (длинный маршрут)

Если у вас имеется пару часов свободного времени, то можно ехать из Будвы в Герцег Нови по очень живописному и долгому пути, вдоль всех красот Боко Которской бухты. Длительность поездки может быть более 2 часов, но какие красивые виды из окна обычного автобуса. Подробности этого маршрута видны на карте Боко Которской бухты.

Путь может быть следующим: Будва — Тиват — Котор — Доброта — Пераст — Рисан — Герцег Нови. У маршрута есть одна неприятность, автобус будет делать остановки в каждой деревне, в начале пути это умиляет, но под конец уже бесит.

Автобусная станция в Герцег Нови







В Герцег Нови есть небольшая автобусная станция, она расположена на трассе (в самом центре курорта). На станции есть место для ожидания, имеется информационное окно и расписание, но нет кассы. Билеты можно купить прямо в автобусе.

Расписание автобусов из Герцег Нови, выглядит вот так, никаких высокотехнологичных экранов, турникетов и прочих бесполезных вещей, тут всё просто.







Автобусная станция на карте Герцег Нови







Автостанция расположена в самом центре курорта Герцег Нови, более подробно смотрите на карте.

Фотографии к посту принадлежат: Antti T. Nissinen / flickr.com / Лицензия CC BY-NC-ND 2.0.